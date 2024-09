Explosion in Kölner Innenstadt: Polizei sucht mit neuen Fotos nach Verdächtigem

Köln - Nach der Explosion in einem Bekleidungsgeschäft in der Kölner Innenstadt am Mittwochmorgen sucht die Polizei nun mit Fotos nach einem Verdächtigen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer kennt diesen Mann? © Polizeipräsidium Köln

Die Bilder stammen aus einer Überwachungskamera aus dem Kölner Hauptbahnhof.

Das teilt die Polizei am Freitag mit.

Im Hauptbahnhof soll der Tatverdächtige am Mittwoch in eine S-Bahn der Linie 6 gestiegen und in Richtung Düsseldorf gefahren sein.

Zuvor sei er, nachdem er gegen 5.05 Uhr einen Brandsatz im Bekleidungsgeschäft "LFDY" in der Ehrenstraße gezündet haben soll, in Richtung Magnusstraße geflüchtet, so die Ermittler weiter.