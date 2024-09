18.09.2024 12:38 11.849 Ladenlokal in Köln zerstört: So sorgte der Täter für die Explosion - Fahndung läuft!

Erneute Explosion in Köln! Rund 48 Stunden nach der Detonation am Montag hat es am frühen Mittwochmorgen gegen 5 Uhr erneut geknallt.

Von Frederick Rook

Köln - Erneute Explosion in Köln! Rund 48 Stunden nach der Detonation am Montag hat es am frühen Mittwochmorgen gegen 5 Uhr erneut geknallt. Betroffen ist dieses Mal ein Bekleidungsgeschäft. In der Kölner Innenstadt ist es am Mittwochmorgen erneut zu einer Explosion gekommen. © Henning Kaiser/dpa Der Tatort befindet sich in der Ehrenstraße und damit nur wenige Hundert Meter vom vorherigen Anschlagsziel auf dem Hohenzollernring entfernt. Wie die Polizei mitteilte, konnte der entstehende Brand schnell gelöscht werden. Am Morgen waren die Beamten noch von einer verletzten Person ausgegangen. Dies bestätigte sich jedoch nicht. Inzwischen fahnden die Ermittler auf Grundlage von Zeugenaussagen nach einem circa 1,80 Meter großen, schlanken Mann. Er soll die gläserne Eingangstür eingeschlagen, eine Einkaufstüte mit einem Brandsatz im Geschäft platziert und in Richtung Mittelstraße geflüchtet sein. Köln Wer soll sich das noch leisten können? WG-Zimmer in Köln erneut teurer geworden Sekunden später stand der Eingangsbereich des Geschäfts in Flammen. Auf einem auch der Polizei vorliegendem Video ist zu sehen, wie ein Passant versucht, das Feuer zu löschen. Der 39-Jährige wurde anschließend wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung behandelt und später zur Vernehmung auf eine Wache gefahren. Das betroffene Ladenlokal wurde stark verwüstet. Fensterscheiben barsten, Decken und Verkleidungen stürzten herab. Polizei prüft Zusammenhang mit Explosion am Montag Ein Polizeihund sucht in den Trümmern des betroffenen Ladenlokals nach Spuren. © Henning Kaiser/dpa Bereits am Montag hatte es vor dem Seiteneingang des "Vanity Club Cologne" eine Explosion gegeben, bei der ein 53 Jahre alter Mann leicht verletzt wurde. Offenbar wurde bei dem neuerlichen Anschlag genau wie am Montagmorgen eine brennbare Flüssigkeit verwendet, um die Detonation herbeizuführen. Ob erneut die sogenannte "Mocro Mafia" dahintersteckt, ist derzeit noch völlig unklar. Die Polizei sucht nach der Auswertung der Überwachungsvideos auch hier mittlerweile sogar mit Fotos nach dem flüchtigen Tatverdächtigen. Köln Nach Explosion vor Kölner Diskothek: Polizei fahndet jetzt mit Fotos nach dem mutmaßlichen Täter Die Aufnahmen zeigen eine mit einem Kapuzenpullover bekleidete Person, die eine blaue Einkaufstüte bei sich trug, in der sich offenbar ein Brandbeschleuniger befunden habe. Diese sei dann vor der Fensterscheibe der Diskothek abgestellt und angezündet worden. Ob ein Zusammenhang zwischen beiden Fällen bestehe, ist noch unklar. "Jetzt eine Verknüpfung herzustellen, verbietet sich", sagte ein Polizeisprecher. "Wir stehen erst ganz am Anfang der Ermittlungen." Erstmeldung: 18. September, 7.43 Uhr; zuletzt aktualisiert: 12.37 Uhr

Titelfoto: Henning Kaiser/dpa