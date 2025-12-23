Explosion in Porz! Großeinsatz der Polizei läuft

Köln - In Köln-Porz läuft derzeit ein Großeinsatz der Polizei!

Ein Team der Spurensicherung ist aktuell in der Johannesstraße aktiv. © Daniel Evers

Einem Bericht des WDR zufolge soll es gegen 4.30 Uhr in der Johannesstraße eine Explosion gegeben haben.

Mehrere geparkte Autos und Häuser sollen beschädigt worden sein, heißt es.

Derzeit gehe man in Ermittlerkreisen davon aus, dass die Sprengsätze bewusst dort abgelegt worden sein sollen. Von einem Tatverdächtigen fehlt derweil jede Spur.