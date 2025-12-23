Explosion in Porz! Großeinsatz der Polizei läuft
Köln - In Köln-Porz läuft derzeit ein Großeinsatz der Polizei!
Einem Bericht des WDR zufolge soll es gegen 4.30 Uhr in der Johannesstraße eine Explosion gegeben haben.
Mehrere geparkte Autos und Häuser sollen beschädigt worden sein, heißt es.
Derzeit gehe man in Ermittlerkreisen davon aus, dass die Sprengsätze bewusst dort abgelegt worden sein sollen. Von einem Tatverdächtigen fehlt derweil jede Spur.
Über die Hintergründe ist aktuell noch nichts bekannt. Dem Sender Radio Köln zufolge soll die Polizei Verbindungen ins Rockermilieu prüfen.
Verletzte Personen hat es bei dem Vorfall nicht gegeben, teilte die Polizei mit.
Mehr in Kürze.
