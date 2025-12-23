Explosion in Porz! Großeinsatz der Polizei läuft

In Köln-Porz soll es am frühen Dienstagmorgen eine Explosion in einem Wohngebiet gegeben haben. Waren Rocker am Werk?

Von Maurice Hossinger

Köln - In Köln-Porz läuft derzeit ein Großeinsatz der Polizei!

Ein Team der Spurensicherung ist aktuell in der Johannesstraße aktiv.
Einem Bericht des WDR zufolge soll es gegen 4.30 Uhr in der Johannesstraße eine Explosion gegeben haben.

Mehrere geparkte Autos und Häuser sollen beschädigt worden sein, heißt es.

Derzeit gehe man in Ermittlerkreisen davon aus, dass die Sprengsätze bewusst dort abgelegt worden sein sollen. Von einem Tatverdächtigen fehlt derweil jede Spur.

Über das genaue Ausmaß ist noch nicht viel bekannt.
Über die Hintergründe ist aktuell noch nichts bekannt. Dem Sender Radio Köln zufolge soll die Polizei Verbindungen ins Rockermilieu prüfen.

Verletzte Personen hat es bei dem Vorfall nicht gegeben, teilte die Polizei mit.

Mehr in Kürze.

