Spezialeinheit stürmt Kölner Wohnung und schnappt Erpresser und Komplizen-Gang

Köln - Spezialkräfte der Kölner Polizei haben in der vergangenen Nacht einen mutmaßlichen Erpresser (28) und seine vier Komplizen im Alter zwischen 30 und 39 Jahren festgenommen.

Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Dem Hauptverdächtigen wird vorgeworfen am vergangenen Montag (9. Februar) eine 25-Jährige in einem Kölner Hotel festgehalten und um einen fünfstelligen Geldbetrag erpresst zu haben.

Unter einem Vorwand trickste das Opfer den Mann kurzerhand aus und machte sich aus dem Staub.

Erst jetzt konnten sich die Beamten den 28-Jährigen in einer Wohnung im Stadtteil Volkhoven/Weiler sowie vier mutmaßliche Mittäter krallen.

Bei den intensiven Durchsuchungen stießen die Beamten außerdem auf zwei Langwaffen, drei Bajonetten und Munition. Außerdem beschlagnahmten sie Betäubungsmittel und zahlreiche Handys.