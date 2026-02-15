Blutiger Streit auf Karnevalsparty: 15-Jähriger nach Messerattacke zeitweise in Lebensgefahr

Leverkusen - Bei einer Auseinandersetzung auf einer Karnevalsparty in Leverkusen ist ein 15-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden.

Der Teenager wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, wo er notoperiert wurde. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Nach ersten Erkenntnissen gerieten Feiernde am Samstagabend in Streit, dabei soll der mutmaßliche Täter ein Messer gezogen und auf einen 15-Jährigen eingestochen haben.

Der Jugendliche erlitt eine lebensgefährliche Verletzung am Oberschenkel. Durch den Stich wurde eine Arterie getroffen, wodurch er erheblich Blut verlor.

Rettungskräfte versorgten den Verletzten zunächst vor Ort, bevor er in ein Krankenhaus gebracht und dort notoperiert wurde.

Inzwischen befindet sich der 15-Jährige nach Angaben der Polizei außer Lebensgefahr.