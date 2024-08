05.08.2024 15:15 Fünfer-Trupp stürmt Kölner Wohnung mit Machete und Waffe, danach geschieht Kurioses

In der Kölner Südstadt wurde am Wochenende ein 25-Jähriger bei einem Überfall in seiner Wohnung verletzt!

Köln - Fünf Unbekannte haben am Wochenende in der Kölner Südstadt die Wohnung eines 25-Jährigen gestürmt und den jungen Mann dabei verletzt. Angaben der Polizei zufolge waren die fünf Tatverdächtigen im Alter von 18 und 20 Jahren dabei mit einer Schusswaffe, Machete und einem Baseballschläger bewaffnet. Innerhalb kürzester Zeit klauten sie dem 25-Jährigen das Portemonnaie, Schlüssel, Kopfhörer und mehrere Taschen. Da sich im Portemonnaie des Opfers ein GPS-Tracker befand, konnte die Polizei das Fluchtauto kurze Zeit später auf der Kierberger Straße in Zollstock finden und sicherstellen. Kurios: Zwei mutmaßlich am Raub beteiligte Männer erkundigten sich erst telefonisch nach dem Auto und schauten anschließend sogar auf der Polizeiwache vorbei. Dort konnten sie vorläufig festgenommen werden. Ein 18-Jähriger war nach kurzer Befragung allerdings wieder auf freiem Fuß. Drei andere Tatverdächtige konnten im Anschluss bei einer Fahrzeugkontrolle auf der Rudolf-Amelunxen-Straße in Köln-Sülz ausfindig gemacht und festgenommen werden.

Titelfoto: Christophe Gateau/dpa