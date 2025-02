Geheimfach aufgeflogen: Zöllner machen in präpariertem Koffer beachtlichen Fund

Die Polizei stellte das Falschgeld sicher und nahm den 46-Jährigen fest. © Polizei Köln

Nach Angaben eines Polizeisprechers war der Mann am Mittwochabend Zollbeamten in einem Zug von Brüssel nach Bochum aufgefallen, woraufhin die Zöllner sich gegen 18 Uhr in Höhe Kerpen-Horrem (Rhein-Erft-Kreis) zu einer Personenkontrolle entschieden.

Dabei stießen sie in einem versteckten Fach eines präparierten Koffers des Verdächtigen auf über 20.000 Euro Falschgeld und stellten zudem auch eine geringe Menge an Drogen sicher.

Unterdessen wurde auch die Polizei hinzugezogen, die den 46-Jährigen vorläufig festnahm und ihn in Gewahrsam brachte. Der Mann soll im Laufe des Donnerstags einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Kölner Beamten haben nun die weiteren Ermittlungen übernommen und gaben angesichts des jüngsten Vorfalls einige Tipps, wie Bürger Falschgeld erkennen könnten.