Geiseldrama von Köln: Polizei schnappt weiteren Verdächtigen

Köln/Gelsenkirchen - Im Zusammenhang mit der Geiselnahme in Köln-Rodenkirchen im Juli dieses Jahres hat die Polizei am Donnerstag einen weiteren Verdächtigen (24) festgenommen.

Der 24-Jährige, der an der Geiselnahme in Köln-Rodenkirchen beteiligt gewesen sein soll, wurde am Donnerstag in Gelsenkirchen festgenommen. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, aktiv an der Verschleppung der zwei Personen von Bochum in die Domstadt sowie an den Misshandlungen der beiden Opfer in der Kölner Villa beteiligt gewesen zu sein.

Das teilt die Kölner Polizei am Donnerstag mit.

Demnach habe gegen den 24-Jährigen ein Haftbefehl vorgelegen, der im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung in den frühen Morgenstunden vollstreckt wurde.

Zudem wurde die Wohnung eines weiteren Mannes (29) durchsucht, der mutmaßlich bei der Tat geholfen haben soll. Dabei seien mehrere Mobiltelefone sichergestellt worden, die nun ausgewertet werden sollen.