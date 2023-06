Gewalttat am Kölner Hauptbahnhof: 20-Jähriger schlägt und tritt auf 37 Jahre älteren Mann ein

Köln - Am vergangenen Samstagmorgen kam es am Kölner Hauptbahnhof zu einem gewaltsamen Übergriff auf einen 57-Jährigen. Ein 20-Jähriger verlor die Kontrolle und trat mehrfach auf den Mann ein - inzwischen wurde ein Haftbefehl erlassen.

In den Hallen des Hauptbahnhofs gerieten die beiden Männer aneinander, ehe es in wüsten Schlägen und Tritten ausartete. © Oliver Berg/dpa

Angaben der Polizei zufolge entstand zwischen den beiden Männern gegen 10 Uhr zunächst eine verbale Auseinandersetzung, die sich jedoch binnen kürzester Zeit in eine gewalttätige Rangelei zuspitze.

Als der 57-Jährige aus Leverkusen nach Schlägen zu Boden fiel, trat der Tatverdächtige unverblümt gegen den Kopf des Mannes. Dadurch erlitt dieser eine blutige Nase.

Einsatzkräfte der Polizei nahmen den jungen Mann in Gewahrsam. Sein Opfer wurde noch am Hauptbahnhof durch einen Notarzt versorgt, später in ein Krankenhaus geliefert.