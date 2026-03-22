Gruppen treffen aufeinander und geraten aneinander: Mann bei Streit schwer verletzt
Köln - In Köln ist es am Sonntagnachmittag zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei dem eine Person schwer verletzt worden ist.
Demnach seien zwei Gruppen auf der Hohenzollernbrücke aufeinander getroffen und dann sei es zum Streit gekommen.
"Wir haben dort eine Person blutend angetroffen. Es besteht jedoch keine Lebensgefahr", erklärt ein Sprecher der Polizei Köln gegenüber TAG24.
Nach TAG24-Informationen handelt es sich bei der schwer verletzten Person um einen Mann. Dieser ging auf Höhe des Charles-de-Gaulle-Platzes zu Boden.
Die Polizei sicherte die Lage vor Ort, damit die Rettungskräfte den verletzten Mann behandeln konnten.
Außerdem suchten sie im Rahmen einer Nahbereichsfahndung nach dem Täter.
Polizei entdeckt Blutspuren an Hohenzollernbrücke
Auch Spuren wurden gesichert - unter anderem auf der Treppe zur Hohenzollernbrücke diverse Blutspuren sowie eine zerstörte Glasflasche.
Warum es zu dem Streit gekommen ist, ist noch unklar.
"Die Aufklärung gestaltet sich aufgrund mangelnder Deutschkenntnisse schwierig", so der Polizeisprecher abschließend.
Titelfoto: Daniel Evers