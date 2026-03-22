Gruppen treffen aufeinander und geraten aneinander: Mann bei Streit schwer verletzt

Köln - In Köln ist es am Sonntagnachmittag zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei dem eine Person schwer verletzt worden ist.

Die Rettungskräfte versorgten den verletzten Mann. © Daniel Evers

Demnach seien zwei Gruppen auf der Hohenzollernbrücke aufeinander getroffen und dann sei es zum Streit gekommen.

"Wir haben dort eine Person blutend angetroffen. Es besteht jedoch keine Lebensgefahr", erklärt ein Sprecher der Polizei Köln gegenüber TAG24.

Nach TAG24-Informationen handelt es sich bei der schwer verletzten Person um einen Mann. Dieser ging auf Höhe des Charles-de-Gaulle-Platzes zu Boden.

Die Polizei sicherte die Lage vor Ort, damit die Rettungskräfte den verletzten Mann behandeln konnten.

Außerdem suchten sie im Rahmen einer Nahbereichsfahndung nach dem Täter.