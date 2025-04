Hinterrücks attackiert: Kölner Polizei fahndet nach mutmaßlichem Messerstecher

Köln - Nach einer Messerattacke auf zwei 25-Jährige in Köln -Chorweiler in der Nacht zu Freitag sucht die Polizei mit Lichtbildern nach einem Unbekannten.

Mit diesen Fotos sucht die Polizei nach dem mutmaßlichen Messerangreifer aus Chorweiler. © Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Polizei Köln (2)

Der Gesuchte soll laut Polizeiangaben gegen 1.40 Uhr in einer Tankstelle am Athener Ring mit einem der beiden Männer in Streit geraten sein.

Nachdem die 25-Jährigen dann die Tankstelle verlassen hatten, soll der Unbekannte zunächst auf einen der beiden mit einem Messer von hinten eingestochen haben.

Als sein gleichaltriger Begleiter dem Angegriffenen zu Hilfe kam, soll er auch diesem mit der Waffe in den Bauch gestochen haben.

Anschließend sei er in Richtung Turkuplatz geflüchtet.