Illegales Rennen findet peinliches Ende: BMW-Fahrer drängt Audi ins Gleisbett

Köln - Dumm gelaufen: In der Nacht zu Montag sollen sich zwei Männer (25 und 31 Jahre) in Köln ein illegales Autorennen geliefert haben, das für einen der Amateur-"Rennfahrer" schließlich im Gleisbett der Stadtbahn endete.

Zeugen hatten beobachtet, wie die beiden Autos mit quietschenden Reifen über die Siegburger Straße gerast waren. (Symbolbild) © 123rf/adilcelebiyev

Wie Zeugen gegenüber der Kölner Polizei schilderten, sollen ein 31-Jähriger in seinem Audi A6 und ein 25-Jähriger in seinem BMW 320D in der vergangenen Nacht gegen 1 Uhr auf der Siegburger Straße im Stadtteil Poll zu dem mutmaßlichen Rennen angetreten sein.

Demnach waren die beiden Wagen auf Höhe des Poller Kirchwegs mit quietschenden Reifen Richtung Deutz losgerast, als es an einer Fahrbahnverengung nahe einer KVB-Haltestelle zu dem Crash kam.

So habe der BMW-Fahrer den Audi bei einer seitlichen Kollision ins dortige Gleisbett gedrängt, wo der A6 schließlich mit gebrochener Achse liegenblieb.

Die hinzugezogene Polizei stellte anschließend nicht nur den beschädigten Audi und den BMW sicher, sondern auch gleich die Führerscheine der beiden Männer.