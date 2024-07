In Kölner Problemviertel: 36-Jährigem brutal in Rücken geschossen

Köln - Am Wochenende haben sich in Köln-Chorweiler offenbar brutale Szenen abgespielt. Ein 36-Jähriger soll dabei Opfer eines Schusses geworden sein.

Ein Krankenwagen brachte den schwer verletzten Mann in eine Klinik. (Symbolbild) © 123rf/amitdnath

Demnach soll dem Mann am Freitagabend in der Fritz-Erler-Straße offenbar in den Rücken geschossen worden sein, teilte die Polizei mit.

Er musste innerhalb weniger Minuten in ein Krankenhaus und dort schließlich notoperiert werden, hieß es.

Eine Mordkommission soll nun die Hintergründe der Tat klären und einen Tatverdächtigen ermitteln. Um diese Arbeit allerdings zu beschleunigen, sind die Beamten auf Zeugen und deren Hinweise angewiesen.

Hinweise zur tatverdächtigen Person oder ihrem aktuellen Aufenthaltsort können entweder telefonisch unter 02212290 oder per E-Mail an die Kölner Polizei weitergegeben werden.