Junger Mann wechselt die Richtung und verhält sich seltsam: Dann entdeckt die Polizei den Grund

Die Beamten entdeckten bei dem jungen Mann zwei große Päckchen mit Amphetaminen. © Bundespolizei Köln

Wie die Beamten am Freitag in einer Mitteilung schilderten, hatten Bundespolizisten den 24-Jährigen am Donnerstagvormittag gegen 10.30 Uhr im Bahnhofsgebäude bemerkt und aufgrund des merkwürdigen Verhaltens des Mannes einen genaueren Blick in seine Richtung geworfen.

Demnach hatte der Deutsche, als er die Beamten erblickte, urplötzlich eine andere Richtung eingeschlagen, Augenkontakt vermieden und sich im Allgemeinen sehr nervös verhalten.

Grund genug für die Ordnungshüter, den jungen Mann zur Kontrolle zu bitten!

Dabei stellte sich dann schnell der Grund für sein ungewöhnliches Benehmen heraus, denn bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Polizisten in einer Einkaufstüte insgesamt zwei Kilogramm Amphetamine.