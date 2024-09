Kölner öffnet Wohnungstür und wird brutal niedergestochen

Köln - Im Kölner Stadtteil Rath-Heumar kam es am gestrigen Samstagabend zu einer brutalen Messerattacke auf einen 45-Jährigen.

Demnach sollen zunächst zwei Unbekannte an der Wohnung des 45-Jährigen geklingelt haben. Als dieser die Tür öffnete, stach ihm das Duo unvermittelt in den Oberkörper und verletzte ihn schwer.

Wie die Polizei am heutigen Sonntag mitteilte, soll sich die Attacke gegen 20.40 Uhr unmittelbar vor der Wohnungstür des Opfers in der Wikingerstraße ereignet haben.

Die Polizei hat in der Zwischenzeit eine Mordkommission eingeleitet und sucht dringend nach Zeugen. Hinweise können sowohl telefonisch unter 02212290 als auch per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de weitergeleitet werden.