Kölner steigt aus Versehen in falsches Uber ein: 25-Jähriger prügelt ihn in Lebensgefahr
Köln - Bei einer heftigen Auseinandersetzung hat am Wochenende ein 20-Jähriger aus Köln brutale Verletzungen am Kopf erlitten.
Der junge Mann war in der Nacht zum Sonntag gegen 1.45 Uhr mit seiner Freundin und seinem Vater auf dem Heimweg, als er in ein kurz zuvor bestelltes Uber steigen wollte.
Allerdings: Der 20-Jährige stieg in das falsche Auto ein, das von einer Frau gefahren wurde und zog so den Ärger ihres Ehemanns (25) auf sich.
Infolge eines aus dem Nichts entstandenen Streits prügelte der 25-Jährige derart auf den Kölner ein, dass er schwerste Verletzungen am Kopf erlitt und seitdem in Lebensgefahr schwebt.
Mittlerweile hat die Polizei eine Mordkommission eingerichtet, um das brutale Missverständnis aufzuklären.
Ob Ermittlungen gegen den Schläger aufgenommen werden, ist zum jetzigen Stand noch unklar.
