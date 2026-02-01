Kölner steigt aus Versehen in falsches Uber ein: 25-Jähriger prügelt ihn in Lebensgefahr

Köln - Bei einer heftigen Auseinandersetzung hat am Wochenende ein 20-Jähriger aus Köln brutale Verletzungen am Kopf erlitten.

Der 20-Jährige stieg versehentlich in das falsche Auto und bezahlte beinahe mit seinem Leben. (Symbolbild) © 123RF/rokastenys

Der junge Mann war in der Nacht zum Sonntag gegen 1.45 Uhr mit seiner Freundin und seinem Vater auf dem Heimweg, als er in ein kurz zuvor bestelltes Uber steigen wollte.

Allerdings: Der 20-Jährige stieg in das falsche Auto ein, das von einer Frau gefahren wurde und zog so den Ärger ihres Ehemanns (25) auf sich.

Infolge eines aus dem Nichts entstandenen Streits prügelte der 25-Jährige derart auf den Kölner ein, dass er schwerste Verletzungen am Kopf erlitt und seitdem in Lebensgefahr schwebt.