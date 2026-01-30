Routine-Kontrolle eskaliert: Junger Mann schlägt Polizisten mit Faust ins Gesicht

Köln - Bei der Routinekontrolle eines 23-Jährigen im Kölner Hauptbahnhof haben Polizeibeamte ein Küchenmesser bei dem jungen Mann entdeckt. Als die Ordnungshüter ihn daraufhin mit zur Wache nehmen wollten, wurde es brutal.

Als die Beamten den jungen Mann (23) mit auf die Wache nehmen wollte, griff dieser die Uniformierten an. (Archivbild) © Federico Gambarini/dpa

Der 23-jährige Frechener war den Beamten in der Nacht zu Freitag gegen 3.30 Uhr in der B-Passage des Kölner Hauptbahnhofs aufgefallen, wie ein Polizeisprecher schilderte.

So entschieden sich die Uniformierten für eine Kontrolle des jungen Mannes, bei der der 23-Jährige jedoch unruhig wirkte und den Aufforderungen der Beamten nur verzögert oder gar nicht nachkam.

Bei einer Durchsuchung stießen die Einsatzkräfte dann auf ein Küchenmesser in seiner Jackentasche, woraufhin er die Polizei zur Wache begleiten sollte. Damit war der Frechener offensichtlich jedoch nicht einverstanden.



So widersetzte er sich der Polizei, trat nach den Beamten und schlug einem Ordnungshüter schließlich sogar mit der Faust ins Gesicht. Zwei Beamte erlitten den Angaben zufolge Gesichtsverletzungen, konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen.