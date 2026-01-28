Polizei Köln hebt unterirdisches Crack-Lager mitten im Park aus

Köln - Am Dienstag klickten im August-Sander-Park die Handschellen: Die Kölner Polizei hat dort einen mutmaßlichen Crack-Dealer festgenommen und dabei gleich ein außergewöhnliches Drogenversteck entdeckt.

Zur Überraschung der Polizei war die eigentliche Beute nicht in der Wohnung des mutmaßlichen Dealers gelagert, sondern im Park. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Gegen 15.30 Uhr knöpften sich die Beamten den Mann (56) vor und durchsuchten anschließend seine Wohnung in der Steinfelder Gasse.

Dort machten sie mehrere Funde: Neben einer kleinen Menge Opium stellten sie zwei randvolle Geldkassetten sicher. In der Wohnung war außerdem ein 23-Jähriger, bei dem die Polizei rund 1400 Euro Bargeld fand.

Richtig brisant wurde es aber draußen im Park: In einem am Herkulesberg versteckten Erdbunker entdeckten die Polizisten verkaufsfertiges Crack sowie eine Feinwaage. Offenbar ein Lager für den Straßenverkauf.

Ganz in der Nähe befanden sich auch zwei Jugendliche, die zusammen mit dem 23-Jährigen auf die Wache mussten.