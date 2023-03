Kölner Weinbar aufgebrochen und durchwühlt: Wer kennt diese beiden Diebe?

Die beiden Männer durchwühlten die Schränke des Weinlokals. © Polizei Köln

Am frühen Morgen des 15. Januar brachen die Unbekannten in das Lokal an der Hauptstraße ein.

Gegen 5.15 Uhr machten sie sich an der Glasschiebetür der Gaststätte zu schaffen und hebelten diese auf.

Wenig später entwendeten sie Bargeld sowie Wertgegenstände, wie zum Beispiel ein Tablet. Wie die Polizei berichtet, versuchten sie darüber hinaus einen Zigarettenautomaten im Laden aufzubrechen, scheiterten jedoch.

Die Bilder der privaten Überwachungskamera des Ladens hatte die beiden Männer aufgezeichnet, wie sie die Schränke der Bar durchwühlten.

Laut Aufzeichnungen soll der Einbruch gerade einmal 15 Minuten gedauert haben.