Ladendetektiv verhindert Diebstahl - 18-Jähriger landet dennoch im Gefängnis

Köln - Am Hauptbahnhof hat ein 18-Jähriger am Samstagabend den Unmut der Polizei auf sich gezogen. Ein Ladendetektiv verhinderte einen erheblichen Diebstahl - für den jungen Mann ging es umgehend ins Gefängnis.

In einer Parfümeriekette wurde der 18-Jährige erwischt. Sein vereitelter Diebstahl hat dennoch harte Konsequenzen. © Oliver Berg/dpa

Der 18-Jährige wurde gegen 20.50 Uhr in einer am Hauptbahnhof ansässigen Parfümeriekette dabei beobachtet, wie er sich mehrere Parfüms im Wert von 206 Euro in den Hosenbund gesteckt habe, ehe er buchstäblich verduften wollte.

Dies wusste ein Ladendetektiv zu verhindern und alarmierte umgehend die Polizei. Die konnte wenig später feststellen, dass der junge Mann bereits polizeibekannt war, und übergab den Tatverdächtigen dem Gewahrsamsdienst Köln.