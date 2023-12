Männer vor Hochzeitsfeier niedergestochen: Polizei fahndet mit Hochdruck nach Täter-Trio

Köln - Nachdem drei Männer (34, 40, 45) vor einer Veranstaltungshalle in Köln-Vogelsang schwere Stich- und Schnittverletzungen erlitten haben, fahndet die Polizei noch immer nach den Tätern.

Die Männer wurden nach der mutmaßlichen Messerattacke in Krankenhäusern notoperiert. Die Polizei sicherte derweil am Tatort Spuren. © Horst Konopke

"Wir werten Zeugenaussagen aus, die Ermittlungen laufen", erklärte ein Sprecher am Sonntag gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Der folgenschwere Streit zwischen dem Trio war am Freitagabend (15. Dezember) vor dem Saal in der Vitalisstraße entfacht, in dem nach Informationen der dpa gerade eine Hochzeitsfeier stattfand.

Nach Angaben der Kölner Polizei erlitten alle drei Männer derart schwere Verletzungen, dass sie noch am Abend notoperiert werden mussten.

Die Beamten richteten eine Mordkommission ein und fahndeten mit Hochdruck nach den bislang unbekannten Tätern. Dabei soll es sich Zeugenaussagen zufolge um drei Verdächtige handeln, die gegen 18 Uhr mit Fahrzeugen vom Tatort geflüchtet sein sollen.