Mann bedroht Polizei mit zerbrochener Bierflasche - dann wird es brutal

Köln - In der Nacht zu Freitag hat ein 33-Jähriger die Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof auf Trab gehalten. Der Mann landete schließlich in einer Zelle - und hat nun Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung, Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung am Hals!