Mann brettert Poller um und wird gefasst: Hat er auch Einbruch auf dem Gewissen?

Köln - Beamte der Kölner Polizei haben am Montagabend einen mutmaßlichen Dieb (28) in Köln-Seeberg festgenommen.

Die Kölner Polizei beschäftigt sich aktuell mit der Frage, ob der 28-Jährige auch für den Einbruch verantwortlich sein könnte. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Der junge Mann war Zeugen erstmals gegen 17.30 Uhr aufgefallen, weil er im Geranienweg zwei Begrenzungspoller umgefahren hatte und sich zu Fuß aus dem Staub machen wollte.

In nächster Nähe konnte die benachrichtigte Polizei den 28-Jährigen schließlich stellen. Der VW Polo, mit dem er unterwegs war, wurde sofort sichergestellt.

Doch nicht nur das! Auch ein an Ort und Stelle durchgeführter Drogentest verlief der Polizei zufolge positiv auf Cannabis und Kokain.

Außerdem soll geprüft werden, ob der Mann für einen Einbruch in der Henrich-Meising-Straße in Dormagen verantwortlich sein könnte. Dort wurden in der Nacht zum Montag ein Portemonnaie sowie die Autoschlüssel des VW Polo geklaut.