Mann soll Jugendliche in Kölner Wohnung vergewaltigt haben

Die Kölner Polizei fahndet nach diesem jungen Mann. © Montage: Polizei Köln

Das mutmaßliche Sexualdelikt hatte sich bereits vor rund einem Jahr - Ende November 2021 - ereignet, wie die Ermittler am heutigen Dienstag mitteilten.

Da der Unbekannte bislang nicht identifiziert werden konnte, sucht die Polizei nun öffentlich mit einem Bild nach ihm.

Er soll in der Nacht vom 28. auf den 29. November 2021 eine Düsseldorferin in einer Wohnung an der Würzburger Straße in Köln-Höhenberg vergewaltigt haben.

Bei dem Opfer handle es sich noch um eine Jugendliche, erklärten die Beamten. Zwischen ihr und dem Gesuchten hätten zunächst einvernehmliche sexuelle Handlungen stattgefunden.

Dann soll der Mann die Jugendliche, deren Alter die Polizei nicht mitteilte, ins Gesicht geschlagen, gewürgt und schließlich auch vergewaltigt haben.