"Mayla" im Einsatz: Polizeihund spürt Kita-Räuber in unglaublichem Versteck auf

Köln - In der Nacht zu Sonntag hat Polizeihund "Mayla" gezeigt, wie gut ihre Spürnase funktioniert: Bei einem Einsatz in einer Kölner Kindertagesstätte spürte die Vierbeinerin einen mutmaßlichen Einbrecher (27) auf.

Diensthund "Mayla" war am Samstag im Einsatz und spürte einen mutmaßlichen Einbrecher (27) auf. © Polizei Köln

Wie die Polizei Köln am Montag berichtete, seien die Einsatzkräfte am späten Samstagabend zu dem Kindergarten in der De-Gasperi-Straße im Stadtteil Neubrück gerufen worden.

Ein Wachdienstmitarbeiter hatte zuvor den mutmaßlichen Räuber auf einer Videokamera entdeckt und daraufhin die Einsatzkräfte alarmiert.

Am Einsatzort angekommen umstellten die Beamten das Gebäude und forderten die Unterstützung von Diensthund "Mayla" an.

Die zeigte dann auch direkt, was in ihr steckt: Nach nur wenigen Augenblicken spürte die Fellnase den 27-Jährigen auf. Er hatte sich auf einem Baum in etwa fünf Metern Höhe versteckt.