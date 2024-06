Mehrfach Gesuchter (34) geht Polizei ins Netz: Jetzt sitzt er im Knast!

Köln - Am Kölner Hauptbahnhof haben am Donnerstagmorgen die Handschellen geklickt! Die Polizei kam durch Zufall einem mehrfach per Haftbefehl gesuchten 34-Jährigen auf die Schliche.

In der E-Passage des Hauptbahnhofs hat sich das Ganze am Donnerstagmorgen abgespielt. © Oliver Berg/dpa

Demnach kontrollierten die Beamten gegen 8 Uhr die Personalien des Mannes und stellten dabei innerhalb von kürzester Zeit fest, dass er von der Staatsanwaltschaft Koblenz gesucht wurde.

Grund dafür war das Erschleichen von Leistungen sowie der Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Aber nicht nur das! Auch die Amtsgerichte Koblenz und Lahrstein hatten ihn zuvor gesucht - aus denselben Gründen.

Weil er vor Ort nicht in der Lage war die gegen ihn verhängten Strafen in Höhe von 1950 Euro zu zahlen, wurde er noch am Donnerstag in eine JVA gebracht.