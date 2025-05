13.05.2025 17:01 Messer-Attacke am Neumarkt: Polizei schnappt mutmaßlichen Angreifer

Nachdem ein Mann Ende April am belebten Neumarkt einem 44-Jährigen ein Messer in den Hals gerammt haben soll, klickten am Dienstag (13. Mai) die Handschellen.

Von Alina Eultgem

Köln – Nachdem ein Mann Ende April am belebten Neumarkt einem 44-Jährigen ein Messer in den Hals gerammt haben soll, klickten am Dienstag die Handschellen. Ein junger Mann (28) stach nach einer Auseinandersetzung am 27. April einem 44-Jährigen in den Hals. Am Dienstagmorgen konnte er geschnappt werden. (Symbolbild) © 123rf/tassev Gegen 7 Uhr in der Früh nahmen Einsatzkräfte den Tatverdächtigen in der Straße "Auf dem Berlich" fest. Der Mann (28) ist laut Polizei kein Unbekannter – er gehört zur örtlichen Drogenszene. Schon kurz nach der Tat stand er im Fokus der Ermittlungen. Jetzt sitzt er in U-Haft – es besteht der dringende Verdacht des versuchten Totschlags! Er soll nach einer brutalen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern am 27. April einen 44-Jährigen mit einem Messer angegriffen haben. Die Tat ereignete sich nahe dem Neumarkt gegen 18.30 Uhr an der Fleischmengergasse. Das Opfer – ebenfalls aus der Drogenszene – kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Laut Angaben der Polizei verließ er die Klinik aber auf eigene Faust. Warum es zu dem blutigen Angriff kam, ist weiter unklar. Die Polizei ermittelt.

Titelfoto: 123rf/tassev