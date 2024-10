Messerattacke gegen polnischen Fan bei Podolski-Abschied: Polizei schnappt 17-Jährigen

Köln/Essen - Nach einer Messerattacke gegen einen polnischen Fußballfan am Rande des Abschiedsspiels für Lukas Podolski (39) in Köln am vergangenen Donnerstag hat die Polizei einen gesuchten 17-Jährigen festgenommen.

Auf dem Wallrafplatz in der Kölner Innenstadt hatte der 17-Jährige einen polnischer Fußballfan niedergestochen und lebensgefährlich verletzt. © Vincent Kempf/dpa

Der Jugendliche befinde sich in Untersuchungshaft, teilen Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Er sei bereits am Freitag von Bundespolizisten in einer Bahn in Essen gestellt worden.

Der 17-Jährige sei wegen eines schlechten gesundheitlichen Zustands nach Drogenkonsum zunächst in eine Klinik gebracht und am Samstag ins Polizeigewahrsam überstellt worden.

In Köln hatte am Donnerstagabend das Abschiedsspiel für Fußball-Weltmeister Lukas Podolski stattgefunden. Der 32 Jahre alte polnische Fan war durch einen Stich schwer verletzt worden, er hatte sich zeitweise in Lebensgefahr befunden.