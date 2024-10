"Mach et joot Poldi!" Abschiedsspiel bringt TV-Programm durcheinander!

Köln - Ganz Köln ist am heutigen Donnerstag für eine Fußball- Legende "Rut und Wiess": Weltmeister Lukas Podolski (39) bestreitet am Abend in der Domstadt sein offizielles Abschiedsspiel. Die Übertragung des Spektakels mit dem Titel "Unsere 10 kehrt heim – ein letztes Mal in Rut und Wiess" auf dem Sender ProSieben bringt das TV-Programm mächtig durcheinander.

Schnürt ein letztes Mal für den 1. FC Köln die Fußball-Schuhe: Lukas Podolski (39) bestreitet am Donnerstag sein Abschiedsspiel in der Domstadt. © 1. FC Köln

Auch wenn "Poldi" in Polen noch aktiv kickt, sicher ist: Für den Zweitligisten 1. FC Köln oder einen anderen Profiverein wird der mittlerweile 39-jährige Torjäger nicht mehr auflaufen. Darum sagt er am Donnerstag vor ausverkauftem Haus im Kölner Stadion schon mal "Mach et joot!" zu seinem Herzensklub.

Das Event wird ab 20.15 Uhr von ProSieben übertragen. Und genau das bringt den Sender mächtig zum Umdisponieren. Erste Vorboten davon konnten die TV-Zuschauer bereits am Mittwochabend feststellen.

"TV total" entfiel, weil die Sendung um Moderator Sebastian Pufpaff (48) rund um den Poldi-Abschied am Donnerstagabend vorab eine Sonderausgabe (19.45 Uhr) aus dem Stadion sendet. Stattdessen lief am Mittwoch "The Voice of Germany".

Beim Abschiedsspiel selbst, das um 20.45 Uhr angestoßen wird, spielen ehemalige FC-Spieler in einem Team, das Podolski selbst zusammengestellt hat, gegen eine Mannschaft aus den deutschen Weltmeistern von 2014 und einigen von Poldis aktuellen Teamkollegen aus seinem polnischen Verein Gornik Zabrze.