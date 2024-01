02.01.2024 13:04 Mit etlichen Drogen in der Tasche: Polizei schnappt gesuchten 24-Jährigen

Am Silvestermorgen hat die Kölner Polizei am Hauptbahnhof einen per Haftbefehl gesuchten 24-Jährigen festgenommen.

Von Maurice Hossinger

Köln - Am Hauptbahnhof hat die Polizei kurz vor dem Jahreswechsel einen Haftbefehl gegen einen 24-Jährigen vollstreckt und dabei etliche Drogen gefunden. Am Hauptbahnhof schlug die Polizei schließlich zu und nahm den 24-Jährigen fest. © Christoph Reichwein/dpa Gegen 4.20 Uhr ging den Beamten der Gesuchte während einer Passkontrolle ins Netz. Binnen kürzester Zeit stellte sich heraus, dass der junge Mann zuvor von der Staatsanwaltschaft Essen wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gesucht wurde. Um einer Haftstrafe von 30 Tagen zu entgehen, hätte der 24-Jährige 300 Euro zahlen müssen. Da er dies nicht konnte, nahmen die Beamten ihn kurzerhand fest. Köln Crime Dreiste Abzocke auf Kölner Messe: Polizei fahndet nach Fake-Verkäufern Auch neun Tütchen Marihuana und vier Verschlusspackungen Kokain wanderten in den Besitz der Polizei. Der Mann hat nun erneut ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz am Hals.

