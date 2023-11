Unter Einsatz von Elektro-Taser: Kölner Polizei überwältigt Randalierer - wenig später stirbt er

Köln - In der Nacht zu Sonntag ist ein Randalierer in Köln nach einem Polizeieinsatz im Krankenhaus verstorben.

Die Polizei Bonn hat die Ermittlungen übernommen. (Symbolbild) © 123RF/udo72

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Sonntag mitteilten, waren die Beamten in der Nacht zu einem Mehrfamilienhaus in der Kölner Altstadt alarmiert worden, weil dort ein Mann randaliert haben soll.

Im Rahmen des Einsatzes überwältigten Polizisten den Randalierer unter Einsatz eines Distanz-Elektro-Impuls-Geräts (DEIG), wodurch automatisch eine Rettungswagen-Besatzung zum Ort des Geschehens alarmiert wurde.



Nachdem die Sanitäter eingetroffen waren, forderten sie einen Notarzt an, da sich der bislang nicht identifizierte Mann auch vor dem Haus und im Streifenwagen nicht beruhigen ließ, schilderte ein Sprecher den weiteren Verlauf des Einsatzes.

Kurz nachdem der Arzt dem Mann ein Medikament verabreicht habe, sei dieser kollabiert und umgehend in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort starb er jedoch wenige Stunden später.