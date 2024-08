Nach Goldketten-Raubserie in Köln: Bande hat das Land verlassen

Köln - Wochenlang hielt eine Gruppe junger unbegleiteter Migranten in Köln die Polizei und die Bevölkerung in Atem. Mehr als 200 Straftaten wurden seit Mai den sogenannten "Goldketten-Räubern" zugerechnet. Die Fälle sorgten bundesweit für Aufmerksamkeit. Nun hat der Teil der Täter, der nicht in Köln in Untersuchungshaft sitzt, das Land offenbar wieder verlassen.