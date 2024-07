Nach Raubserie in Köln: Aiwanger will kriminelle Jugendliche als Erntehelfer einsetzen

Köln/München - Bayerns stellvertretender Ministerpräsident Hubert Aiwanger (53, Freie Wähler) ist für knallharte Aussagen gegen Migranten bekannt. Nun sorgte der Chef der Partei "Freie Wähler" mit einem Vorschlag zu kriminellen Jugendlichen in Köln für Aufsehen.

Will die kriminellen Jugendlichen aufs Feld schicken: Bayerns stellvertretender Ministerpräsident Hubert Aiwanger (53, Freie Wähler). © Kerstin Joensson/AFP

Aiwanger, der in der Vergangenheit schon häufiger mit fremdenfeindlichen Äußerungen aufgefallen war, empfiehlt die Jugendlichen in einer Botschaft auf dem Nachrichtendienst X als "Erntehelfer" oder "Strohballenstapler".

Bei den Teenagern, die der Freie-Wähler Chef meint, handelt es sich um eine Gruppe Verdächtiger, die für eine Goldketten-Raubserie in Köln verantwortlich sein sollen. Mehrere Passanten sind dabei in den letzten Wochen erst gezielt rund um den Ebertplatz ausgespäht und dann überfallen worden. Das Ziel der Räuber waren oft Goldketten, die die Opfer am Hals trugen.

Eine Sprecherin der Kölner Polizei sagte zur Herkunft der Täter dem "Kölner Stadt-Anzeiger", dass es sich dabei um "Kinder und Jugendliche aus dem nordafrikanischen Raum" handele.

Aiwanger will die Zuwanderung in Deutschland begrenzen. Über verschiedene Kanäle kritisiert er dabei auch immer wieder die Ampel-Regierung für ihre Flüchtlingspolitik.

Der 53-Jährige stand im vergangenen Jahr wegen eines antisemitischen Flugblatts seines Bruders in der Kritik, dass er als Jugendlicher weiter verbreitet haben soll. Die Folge war ein politischer Skandal unmittelbar vor der bayerischen Landtagswahl. Trotzdem durfte Aiwanger seinen Posten in der bayerischen Regierung behalten.