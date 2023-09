Nach grausamem Rocker-Mord in Kölner Park: Spezialeinheit nimmt Verdächtigen fest!

Köln – Nach den tödlichen Schüssen auf ein früheres Mitglied (35) der Hells Angels in Köln-Mülheim haben Ermittler einen Verdächtigen (27) festgenommen.

Die Bluttat hatte sich am 27. Mai 2023 im Böcking-Park in Köln-Mülheim ereignet. © Sascha Thelen/dpa

Eine Spezialeinheit hat den 27-Jährigen, der wie der getötete Mann Mitglied eines mittlerweile aufgelösten Charters der Hells Angels war, am heutigen Freitagvormittag auf einer Straße im Stadtteil Stammheim verhaftet, wie die Kölner Polizei mitteilte.

Der Ex-Rocker stehe unter dringendem Tatverdacht, hieß es weiter. Ihm werde Anstiftung zum Mord vorgeworfen.

Er habe bei seiner Festnahme keinen Widerstand geleistet.

Der 27-Jährige ist bereits der dritte Verdächtige, den die Ermittler im Fall der Bluttat vom 27. Mai im Kölner Böcking-Park identifiziert haben. Zwei weitere Beschuldigte (26 und 30) werden mit international ausgeschriebenem Haftbefehl weltweit gesucht.

Der Mord am helllichten Tag auf offener Straße soll einer Hinrichtung geglichen haben. Nach Angaben der Polizei schossen die Täter dem 35-Jährigen im Bereich der Schläfen in den Kopf. Zudem traf ihn eine zweite Kugel in den Rücken.