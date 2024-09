Opfer mit Schusswaffen und Schwert bedroht: Kölner Polizei schnappt Räuber-Duo

Köln - Ermittlungserfolg für die Kölner Polizei : Am Donnerstag konnten zwei Verdächtige (22, 35) festgenommen werden, die bei Überfällen mehrere zehntausend Euro erbeutet haben sollen.

Die Kölner Polizei hat am Donnerstag zwei mutmaßliche Räuber nach umfangreichen Ermittlungen festnehmen können (Symbolbild). © Monika Skolimowska/dpa

Ihre Masche soll dabei außerordentlich brutal gewesen sein, berichtet die Polizei.

Demnach sollen die beiden Männer, die aus Syrien stammen sollen, am 2. September einen 28-Jährigen auf der Kalk-Mülheimer-Straße abgepasst, ihn in eine angrenzende Wohnung gebracht und dort mit einer Schusswaffe, einem Schwert und einem Messer bedroht haben.

Anschließend sollen sie den vor der Wohnung geparkten Wagen ihres Opfers durchsucht und dabei mehrere tausend Euro in bar entwendet haben.

Schon am 7. August wurde ein gleichgelagerter Fall in Chorweiler bei der Polizei angezeigt. Auch hier wurde ein 28-Jähriger mit Waffen so lange bedroht, bis er den Tätern knapp 2000 Euro ausgehändigt hat.