Polizei findet Drogenlager in Kölner Wohnung: Kiloweise Cannabis sichergestellt
Köln - Der Kölner Polizei ist am Sonntagnachmittag ein dicker Fang geglückt: In einer Wohnung fanden die Ermittler mehrere Kilogramm Drogen und mutmaßliches Deal-Geld in Höhe von mehreren Tausend Euro.
Die Beamten waren auf die Spur des Drogenlagers gestoßen, nachdem sie drei Insassen eines verdächtigen Fahrzeugs dabei beobachtet hatten, wie sie für mehrere Minuten in dem Mehrfamilienhaus in der Keupstraße in Köln-Mülheim verschwunden waren.
Bei der Durchsuchung der Räumlichkeiten fanden sie dann Drogen und Bargeld. Insgesamt wurden mehr als drei Kilogramm Cannabis, rund 240 Gramm Haschisch, über 30 Gramm Kokain, zwölf Joints und knapp 20.000 Euro in bar sichergestellt.
Die dort lebenden Personen, zwei Männer (27, 36) sowie eine Frau (54), müssen sich nun wegen des Vorwurfs des illegalen Handels mit Drogen verantworten. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.
Bei der Kontrolle des zuvor beobachteten Fahrzeugs fanden die Beamten zudem etwa 15 Gramm Marihuana. Auch hier wurde eine Strafanzeige angefertigt.
Titelfoto: Polizeipräsidium Köln