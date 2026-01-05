Wilde Verfolgungsjagd in Köln: junger Autodieb hält Polizei auf Trab

Köln - In der Nacht zu Montag hat die Kölner Polizei einen mutmaßlichen Autodieb nach einer wilden Flucht auf der Aachener Straße festgenommen, inklusive Unfall, Spürhund und Hubschrauber.

Die Polizei jagte den Autodieb mit Erfolg durch Köln. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Wie die Beamten mitteilen, wurde es gegen 1 Uhr für den 19-Jährigen ernst: Ein zuvor gestohlener Mietwagen war geortet worden, mehrere Streifen rückten aus.

Der junge Mann saß am Steuer eines Audi Q2, der zuvor an der Vogelsanger Straße verschwunden war. Doch statt anzuhalten, gab der Fahrer Gas und ignorierte sämtliche Signale der Polizei.

Offenbar wollte der Verdächtige stadtauswärts auf die A1 Richtung Kreuz Köln-West flüchten. Doch der Plan ging schief: Der Wagen geriet außer Kontrolle, rauschte über ein Verkehrsschild und blieb schließlich im Grünstreifen hängen.

Danach versuchte der Fahrer noch, zu Fuß zu entkommen - allerdings ohne Erfolg.