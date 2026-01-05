Köln-Kalk: Dealer führt Polizei zu Koffern voller Drogen

Köln - In Köln -Kalk hat die Polizei am Samstagabend zwei mutmaßliche Drogendealer verhaftet. Beide sitzen jetzt in Untersuchungshaft.

Statt Klamotten: In den Koffern versteckten sich nur Drogen, Tabletten und Bargeld. © Bildmontage: Polizei Köln

Los ging es gegen 11.30 Uhr: Streifen hatten an der Kalker Hauptstraße einen 51-Jährigen beobachtet, der offenbar Drogen verkaufte. Bei der Kontrolle fanden die Beamten Heroin, Tabletten, Bargeld und ein Klappmesser, das der Mann griffbereit bei sich trug.

Kurze Zeit später, gegen 14.30 Uhr, klingelte bei der Polizei erneut das Telefon: Zeugen hatten gemeldet, dass ein Mann in der Bertramstraße mit einem Messer unterwegs sei.

Als die Beamten nachschauten, trafen sie den 38-Jährigen mit einem Brotmesser an der Wipperfürther Ecke Remscheider Straße.

Er gab die Waffen widerstandslos ab und verriet, dass er noch mehr Drogen in seiner Wohnung lagern würde.