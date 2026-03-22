Polizei jagt Täter! Backsteine von Brücke auf fahrenden Mercedes geschmissen

Am Wochenende sind nahe der Kölner Innenstadt zwei Backsteine von einer Brücke auf einen fahrenden Mercedes geworfen worden. Wer hat Hinweise für die Polizei?

Von Maurice Hossinger

Köln - Unbekannte haben nahe der Innenstadt zwei Pflastersteine von einer Brücke auf ein fahrendes Auto geworfen. Die Sache wird als versuchtes Tötungsdelikt gewertet, eine Fahndung nach dem oder den Täter/n läuft.

Für die Kölner Polizei gehen die Ermittlungen zu dem Fall gerade erst los. Wer hat Hinweise zu Verdächtigen? (Symbolbild)
Für die Kölner Polizei gehen die Ermittlungen zu dem Fall gerade erst los. Wer hat Hinweise zu Verdächtigen? (Symbolbild)  © Monika Skolimowska/dpa

Einer Mitteilung der Polizei zufolge sei die Tat in der Nacht auf Sonntag gegen 2.45 Uhr auf der Erftstraße Richtung Subbelrather Straße passiert.

Demnach seien die zwei Pflastersteine in die Windschutzscheibe eines Mercedes eines 21-Jährigen geknallt, der bei der Aktion nicht verletzt wurde.

Bei der Spurensicherung stellten die Einsatzkräfte neben dem Akku eines E-Scooters auch weitere Grenz- und Backsteine sicher, die offenbar kurz zuvor von der Brücke auf die Straße geworfen wurden.

Um dem oder den Tätern schnellstmöglich auf die Schliche zu kommen, sucht die Polizei derzeit nach Hinweisen. Diese können Zeugen telefonisch unter 02212290 oder per E-Mail durchgeben.

Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa

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