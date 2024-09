Polizeieinsatz in Kölner Brennpunkt: Super-Spürnase erschnüffelt Dieb in U-Bahn-Schacht

Seine gute Spürnase stellte ein Diensthund der Kölner Polizei bei einem Einsatz am frühen Freitagmorgen unter Beweis (Symbolbild). © David Young/dpa

Tatort war einer der Kölner Kriminalitätshotspots: Gegen 3 Uhr hatte eine aufmerksame Anwohnerin die Beamten nach Mülheim in die Nähe des Wiener Platzes gerufen, weil sie dort drei verdächtige Männer im Bereich einer Baustelle entdeckt hatte.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte ergriffen die Verdächtigen jedoch schnell die Flucht und rannten in unterschiedliche Richtungen davon.



Glücklicherweise hatte die Polizei jedoch den Helfer auf vier Pfoten dabei: Der Diensthund wurde auf die Spur eines Flüchtigen angesetzt und nahm die Verfolgung auf.

Am U-Bahn-Schacht am Wiener Platz wurde der Vierbeiner schließlich fündig und entdeckte den Mann, der laut Polizei serbischer Abstammung sein soll, in seinem Versteck. Anschließend nahmen die Beaten den Mann in Gewahrsam.