Razzia bei italienischer Mafia: Kölner Polizei gelingt Schlag gegen "Cosa Nostra"

Nach jahrelangen Ermittlungen ist der Polizei ein Schlag gegen die italienische Mafia gelungen. Die Beamten durchsuchten mehrere Objekte in Köln.

Köln - Schlag gegen die italienische Mafia in Köln! In der Nacht zu Mittwoch haben Polizisten gleich mehrere Objekte in der Domstadt durchsucht und unter anderem eine Schusswaffe samt Munition sichergestellt.

Die Polizei durchsuchte insgesamt vier Wohnobjekte und eine Gaststätte in mehreren Kölner Stadtteilen. (Symbolbild) © 123RF/zaschnaus Wie Kölner Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwochmorgen in einer gemeinsamen Mitteilung berichteten, waren der Razzia jahrelange Ermittlungen italienischer Strafverfolgungsbehörden gegen die "Cosa Nostra" im Bereich der sizilianischen Provinz Enna und Umgebung vorangegangen. In der Nacht zu Mittwoch, gegen 3 Uhr, durchsuchte die Kripo Köln im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens gegen mehrere italienische Staatsangehörige (53, 55, 62, 67) dann vier Objekte in den Stadtteilen Bilderstöckchen, Niehl, Weidenpesch und Ehrenfeld sowie eine Gaststätte in Ehrenfeld. Bei den Durchsuchungen setzten die Ermittler auch Rauschgiftspürhunde ein und stellten unter anderem schriftliche Unterlagen, Kommunikationsmittel sowie eine Schusswaffe mit Munition sicher. Ein 53-Jähriger und ein 55-Jähriger stehen dabei als Hauptbeschuldigte im Fokus der Ermittlungen. Den Männern wird vorgeworfen, als Teil der sizilianischen Mafia in Drogengeschäfte - insbesondere Kokain, Haschisch und Marihuana - zwischen Deutschland und Italien verwickelt zu sein.

Zeitgleich zu Razzia in Köln: Polizisten schlagen auch in Sizilien zu