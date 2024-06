Schlägerei auf Kölner Ring eskaliert: Mann durch Schuss getroffen, Täter gelingt Flucht

Köln - Bei einer Schlägerei zwischen mehreren Personen in Köln sind am Sonntagmorgen auch Schüsse gefallen. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei hat nach der Schussabgabe auf dem Kölner Hohenzollernring Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) © 123RF/udo72

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntagvormittag in einer gemeinsamen Mitteilung erklärten, war es am frühen Morgen gegen 4.15 Uhr auf dem Hohenzollernring zu der Schlägerei gekommen.

Demnach gerieten mehrere Personen in die körperliche Auseinandersetzung, die schließlich in einem Schuss gipfelte. Ein 31-jähriger Mann wurde am Bein getroffen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

"Die Fahndung nach dem unbekannten Schützen und weiteren an der Auseinandersetzung beteiligten Tatverdächtigen dauert an", erklärte ein Polizeisprecher.

Derzeit werten die Ermittler Aufnahmen aus der polizeilichen Videobeobachtung im Bereich des Tatorts aus.