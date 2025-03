Schüsse auf Kölner Wohngebäude: Polizei macht im Vorgarten krassen Fund

Die Polizei in Köln ist aktuell auf der Suche nach dem Tatverdächtigen, der jüngst die Schüsse auf ein Wohngebäude abgegeben hat. (Symbolbild) © DPA/Monika Skolimowska/zb

Laut den Beamten sollen rund zehn Schüsse in der Nacht zum Sonntag in der Sigwinstraße abgegeben worden sein.

Meldungen von besorgten Nachbarn hatten die Polizei auf den Plan gerufen, die den Tatort kurz darauf weiträumig absperrte.

Große Augen machten die Einsatzkräfte nur ein paar Minuten später, als sie eine mutmaßliche Handgranate in einem Vorgarten fand!

Ein zu Hilfe gerufener Experte konnte sie schließlich ohne Personenschaden entschärfen.

In den Fokus der Ermittlungen soll derzeit ein Unbekannter gerückt sein, der am Freitagabend um 23.15 Uhr im Thuleweg mit einer Faustfeuerwaffe in die Luft geschossen haben soll.

Dabei soll der Tatverdächtige eine Jogginghose und einen grünen Pullover getragen haben. Ob der Mann in Zusammenhang mit den jüngsten Schüssen und der Handgranate steht, ist unklar.