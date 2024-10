Senior (71) auf Heimweg wohl überfallen: Polizei auf Zeugen angewiesen

Köln - In Köln-Holweide soll es in der vergangenen Woche offenbar zu einer feigen Attacke auf einen 71-Jährigen gekommen sein. Der Senior wurde dabei schwer verletzt.

Die Polizei tappt derzeit noch im Dunkeln, ist aber dringend auf Hinweise angewiesen. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Den Angaben der Polizei zufolge war der Mann in der Nacht zu Mittwoch (16. Oktober) gegen 0.35 Uhr an der Haltestelle Vischeringstraße aus der Bahn gestiegen und in Richtung Schlagbaumweg gegangen.

Erst eine Stunde später (!) soll der Rentner schließlich mit einer Erinnerungslücke an seinem eigentlichen Ziel angekommen sein.

Den Informationen der Beamten zufolge soll der 71-Jährige am nächsten Tag mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik gebracht worden sein. An einen Überfall konnte sich der Mann allerdings nicht erinnern.

Trotzdem fehlten ihm nach seiner Ankunft zu Hause sowohl das Handy, seine Brille sowie sein Portemonnaie. Das iPhone 8 soll im Anschluss gefunden worden sein.

Ein Finder meldete sich nämlich mehrfach beim ersten Notfallkontakt - der Ehefrau - des Opfers.

Aus diesem und anderen Gründen gehen Ermittler von einem schweren Überfall auf ihn aus!