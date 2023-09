Sexuelle Belästigung in Rewe-Markt: Mann begrapscht junge Frau

Köln – Eine junge Frau musste in einer Kölner Rewe-Filiale eine unschöne Erfahrung machen. Ein Mann (41) grapschte der 21-Jährigen dreist an den Po und versuchte dann, zu flüchten.

Eine 21-Jährige ist in einem Supermarkt in Köln sexuell belästigt worden. (Symbolbild) © 123RF/stocking

Die Betroffene erledigte am gestrigen Mittwochabend gegen 18.30 Uhr ihre Einkäufe in dem Supermarkt an der Neusser Straße in Weidenpesch, als sie ins Visier des 41-Jährigen geriet.

Wie die Polizei erklärte, näherte sich der Mann der 21-Jährigen unter dem Vorwand, die Parfüm-Abteilung zu suchen. Er sei ihr dabei "sehr nah" gekommen.

Als die junge Frau nach eigener Schilderung auf Distanz ging, passierte es: Der Mann soll ihr gleich zweimal an den Hinter gefasst haben.

Anschließend verließ er den Rewe-Markt sofort.

Die 21-Jährige eilte derweil zu einer Mitarbeiterin und sprach diese auf den Vorfall an. Zusammen mit zwei Kollegen nahm die Angestellte die Verfolgung auf und alarmierte die Polizei.