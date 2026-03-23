Sieben Fahrzeuge und Hauswand in Köln beschädigt: Polizei sucht nach Feuerteufel

In der Nacht zu Sonntag haben unbekannte Brandstifter insgesamt sieben Fahrzeuge und eine Hauswand in Köln beschädigt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Von Jonas Reihl

Köln - Eine mysteriöse Brandserie beschäftigt derzeit die Kölner Polizei. Die Ermittler suchen nach Zeugen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Kölner Polizei zu melden. (Symbolbild)
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Kölner Polizei zu melden. (Symbolbild)  © Rolf Vennenbernd/dpa

In der Nacht zu Sonntag sind in den Stadtteilen Bocklemünd-Mengenich und Pesch mehrere Autos durch Brandstiftung erheblich beschädigt worden, teilten die Ordnungshüter am Montag mit.

Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge setzten die bislang unbekannten Täter zwischen 4.30 Uhr und 5.30 Uhr die Reifen von sechs Wagen in Brand. In einem Fall griffen die Flammen anschließend auf ein angrenzendes Fahrzeug sowie eine Hauswand über.

Die Taten erfolgten nach Angaben der Ermittler im Bereich des Buschwegs, der Sternheimstraße, des Schumacherrings sowie in der Mengenicher Straße und der Longericher Straße.

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Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen liegen derzeit keine konkreten Hinweise auf die Täter oder ein mögliches Motiv vor.

Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden dringend gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0221-229-0 oder per E-Mail an [email protected] zu melden.

Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa

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