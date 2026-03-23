Sieben Fahrzeuge und Hauswand in Köln beschädigt: Polizei sucht nach Feuerteufel

Köln - Eine mysteriöse Brandserie beschäftigt derzeit die Kölner Polizei. Die Ermittler suchen nach Zeugen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Kölner Polizei zu melden. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

In der Nacht zu Sonntag sind in den Stadtteilen Bocklemünd-Mengenich und Pesch mehrere Autos durch Brandstiftung erheblich beschädigt worden, teilten die Ordnungshüter am Montag mit.

Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge setzten die bislang unbekannten Täter zwischen 4.30 Uhr und 5.30 Uhr die Reifen von sechs Wagen in Brand. In einem Fall griffen die Flammen anschließend auf ein angrenzendes Fahrzeug sowie eine Hauswand über.

Die Taten erfolgten nach Angaben der Ermittler im Bereich des Buschwegs, der Sternheimstraße, des Schumacherrings sowie in der Mengenicher Straße und der Longericher Straße.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen liegen derzeit keine konkreten Hinweise auf die Täter oder ein mögliches Motiv vor.