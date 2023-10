Streit am Kölner Dom eskaliert: Mann schwebt nach brutaler Attacke in Lebensgefahr!

Köln – Ganz in der Nähe des Kölner Doms ist am Wochenende ein Streit eskaliert: Ein 35-Jähriger wurde so schwer verletzt, dass er notoperiert werden musste!

Polizisten haben in der Nähe des Kölner Doms mehrere Männer festgenommen, die einen 35-Jährigen lebensgefährlich verletzt haben sollen. (Archivfoto) © Ina Fassbender/dpa

Der Kölner habe lebensgefährliche Verletzungen erlitten, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am heutigen Sonntag mit. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik.

Nach aktuellen Erkenntnissen war er in der vergangenen Nacht gegen 2.30 Uhr zwischen dem Museum am Roncalliplatz und dem Hauptbahnhof auf der Rückseite des Kölner Doms mit vier Männern aneinandergeraten.

Weil dieser Bereich videoüberwacht ist, filmten Kameras die brutale Tat. Demnach soll das Quartett den 35-Jährigen in Folge eines Streits zu Boden gestoßen haben. Dann traten die Männer auf den Oberkörper und den Kopf ihres Opfers ein.

Ein Mitarbeiter der Videobeobachtung wurde auf das Geschehen aufmerksam und alarmierte sofort die Polizei. Obwohl die Verdächtigen die Flucht in Richtung Hauptbahnhof ergriffen, konnten drei von ihnen (19, 20 und 21 Jahre alt) noch in Tatortnähe festgenommen werden.

Der vierte Mann (20) wurde hingegen am frühen Morgen an seiner Wohnanschrift in Dormagen von der Polizei gestellt.

Die Ermittlungen gegen die mutmaßlichen Schläger dauern an, weitere Informationen wollen die Beamten frühestens am Montag veröffentlichen, wie es in einer Mitteilung heißt.