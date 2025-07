Streit auf offener Straße eskaliert: Leverkusener bei Messerangriff schwer verletzt

Köln/Opladen - Nach einem blutigen Angriff auf einen Leverkusener (29) und seine Freundin (31) in Opladen bei Köln ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung.

Alles in Kürze

Die Kölner Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Verdächtigen geben können, sich zu melden. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Das Duo war am vergangenen Freitagabend gegen 18.50 Uhr mit einer Gruppe aggressiver Männer auf der Lützenkirchener Straße in Streit geraten, berichtet die Sicherheitsbehörde am Montagabend.

Demnach sei die Situation aus bislang unklarer Ursache plötzlich eskaliert - und der 29-Jährige sei unter anderem mit Messern angegriffen worden.

Dabei wurde er schwer verletzt. "Rettungskräfte brachten ihn mit einer Stichverletzung im Oberkörper in ein Krankenhaus", teilt ein Sprecher der Polizei mit. "Lebensgefahr besteht nach aktuellem Stand aber nicht."

Nach der blutigen Attacke sollen die Verdächtigen in Richtung Quettingen davongelaufen sein. Wenig später konnten die Beamten allerdings zwei mutmaßlich an dem Angriff beteiligte Männer (22, 31) auf der Pommernstraße stellen. Beide wurden vorläufig festgenommen.