10.12.2024 16:45 Streit eskaliert: Mann schlägt Busfahrer und greift Passanten mit Messer an!

Ein 52-Jähriger gerät in einem Linienbus in Streit mit dem Fahrer - und schlägt diesen unvermittelt. Als ein Passant eingreifen will, zückt der Mann ein Messer.

Von Christine Bähr Köln - Bei einer Auseinandersetzung in einem Bus in Köln sind drei Männer verletzt worden. In einem Bus in Köln ist es zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen. (Symbolbild) © Thomas Banneyer/dpa Ein 52-Jähriger habe am Montagmittag gegen 12 Uhr den 53-jährigen Busfahrer unvermittelt geschlagen, nachdem er mit diesem in Streit geraten sei, berichtete ein Sprecher der Kölner Polizei. Der Busfahrer habe daraufhin eine Vollbremsung eingeleitet und die Türen des Busses geöffnet. Bei der Vollbremsung habe sich ein 66-jähriger Fahrgast Prellungen zugezogen. Als ein Passant versucht habe, den Streit der Männer zu schlichten, habe ihn der 52-Jährige mit einem Messer angegriffen. Dabei habe der Passant eine Schnittverletzung am Rücken erlitten. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen noch am Ort des Geschehens stellen. Außer dem Messer stellten die Beamtinnen und Beamten bei ihm auch Pfefferspray sicher. Der psychisch auffällige Mann sei anschließend in eine Klinik gebracht worden. Worum es bei seinem Streit mit dem Busfahrer ging, blieb unklar.

