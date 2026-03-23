Teenie bedroht Mann auf offener Straße: Kurz darauf stellt Polizei Brisantes fest
Köln - Am Wochenende hat die Polizei offenbar einen jugendlichen Serienstraftäter (15) in Köln-Neubrück dingfest machen können.
Der Teenie soll am Freitag einen 43-Jährigen auf dem Weismantelweg gegen 20 Uhr zunächst darum gebeten haben, ihm Geld zu wechseln.
Als der Mann allerdings ablehnte und weiterging, zückte der 15-Jährige plötzlich einen spitzen Gegenstand, bedrohte den Mann und forderte Bargeld.
Aufgrund der präzisen Personenbeschreibung des Opfers konnte der Teenager kurz darauf auf dem Franz-Stock-Weg geschnappt werden.
Brisant: Der Teenie soll mindestens vier ähnliche Betrugsfälle in diesem Monat abgezogen haben! Die Polizei nahm den Jungen schließlich vorläufig fest.
Titelfoto: Christophe Gateau/dpa