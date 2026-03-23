Teenie bedroht Mann auf offener Straße: Kurz darauf stellt Polizei Brisantes fest

In Köln-Neubrück hat die Polizei am Wochenende einen 15-Jährigen festgenommen nachdem der Teenie einen Mann bedroht hatte.

Von Maurice Hossinger

Köln - Am Wochenende hat die Polizei offenbar einen jugendlichen Serienstraftäter (15) in Köln-Neubrück dingfest machen können.

Die Polizei hatte am Freitagabend genug von den Spielchen des Teenies und nahm ihn fest. (Symbolbild)
Die Polizei hatte am Freitagabend genug von den Spielchen des Teenies und nahm ihn fest. (Symbolbild)  © Christophe Gateau/dpa

Der Teenie soll am Freitag einen 43-Jährigen auf dem Weismantelweg gegen 20 Uhr zunächst darum gebeten haben, ihm Geld zu wechseln.

Als der Mann allerdings ablehnte und weiterging, zückte der 15-Jährige plötzlich einen spitzen Gegenstand, bedrohte den Mann und forderte Bargeld.

Aufgrund der präzisen Personenbeschreibung des Opfers konnte der Teenager kurz darauf auf dem Franz-Stock-Weg geschnappt werden.

Brisant: Der Teenie soll mindestens vier ähnliche Betrugsfälle in diesem Monat abgezogen haben! Die Polizei nahm den Jungen schließlich vorläufig fest.

Titelfoto: Christophe Gateau/dpa

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