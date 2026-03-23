Teenie bedroht Mann auf offener Straße: Kurz darauf stellt Polizei Brisantes fest

Köln - Am Wochenende hat die Polizei offenbar einen jugendlichen Serienstraftäter (15) in Köln-Neubrück dingfest machen können.

Die Polizei hatte am Freitagabend genug von den Spielchen des Teenies und nahm ihn fest. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa

Der Teenie soll am Freitag einen 43-Jährigen auf dem Weismantelweg gegen 20 Uhr zunächst darum gebeten haben, ihm Geld zu wechseln.

Als der Mann allerdings ablehnte und weiterging, zückte der 15-Jährige plötzlich einen spitzen Gegenstand, bedrohte den Mann und forderte Bargeld.

Aufgrund der präzisen Personenbeschreibung des Opfers konnte der Teenager kurz darauf auf dem Franz-Stock-Weg geschnappt werden.